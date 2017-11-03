Oscar Onur Ödülü sahibi Satyajit Ray'in yazdığı bir çocuk bilim serisinden uyarlanan Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk, 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin maceralarını konu ediniyor.

İngiltere'deki 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin hazine avcısı ve kaşif babaları Willard, iki minik kardeşe ipuçları bırakarak ortadan kaybolmuştur. Çocuklar, ipuçlarını çözmek için babalarının yakın arkadaşı Hintli bilim adamı ve mucit, Profesör Shonku'nun yardımına başvururlar. Yanlarına robot yardımcıları Robo'yu da alarak önce Himalayalar'ın derinliklerinden, sonra da Nepal'in buzullarından geçen macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Fakat babalarının kayıp uygarlıklar ve eski tapınaklardan ortaya çıkardığı hazinelerin peşinde olan eski düşmanları Franzotti ve adamları onları takip etmeye başlar. Profesör'ün çılgın icatları sayesinde Mo ve Melody, gökyüzünde görünmeyen bir duvarın arkasında, sadece birkaç kişinin görebildiği Sihirli Ada isimli gizli bir dünyaya ulaşır. Dinozorlar, ejderhalar, unicorn'lar gibi mistik canlılara ve rengarenk ağaçlara, çiçeklere ev sahipliği yapan bu büyülü yerde babalarını bulabilecekler mi? Franzotti'nin buradaki hayvanları ve güzellikleri yağmalamasını engelleyebilecekler mi?