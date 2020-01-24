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Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri

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Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri
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Filmin Konusu

Biba ve dostları kostümler, dekorlar hazırlıyor ve onlarca prova yapıyorlar. “Büyük Gösteri” tüm Bosfori Halkı için tarifi olmayan bir heyecan. İçerisinde 7 ayrı macera ve 7 ayrı dünya olacak “Büyük Gösteri”de Biba, Çupa, Babu, Tuti, Taka Hamsi ve deniz kızı Alesta her an başka bir akıntıya kapılıp, eğlenceli maceralar yaşıyor. Bu yolculuk kimi zaman Osman Hamdi Bey tablolarına oluyor, kimi zaman da efsanelerle dolu everest tepesine.

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