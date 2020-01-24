Maceracı Yüzgeçler

Biba, minik bir barbunya balığıdır. Kitaplara ve okumaya ilgili bir balık olan Biba, diğer çocuklar gibi okula gider ve her gün yeni şeyler öğrenmekten mutlu olur. İstanbul Boğazı'nın altında bambaşka bir dünyada yaşayan Biba, burada sevimli dostları ile her gün yeni bir şeyler keşfeder. Biba, birbirinden farklı karakterlere sahip olan dostları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Denizkızı Alesta ile birlikte gizemli dünyada eğlenceli bir maceraya atılır.