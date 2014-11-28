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Madagascar Penguenleri
The Penguins of Madagascar
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
Süper dedektif takımını oluşturan penguenler; Skipper, Kowalski, Rico ve Private gizli bir organizasyon kurar. Organizasyonun adı Kuzey Kanadı'dır. Görevleri ise Dr. Octavius Brine'nı bildiğimiz dünyayı yok etmeden durdurmaktır.
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Yorumlar
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Hepsi de ön numaralar adamlarım ya )
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