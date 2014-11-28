Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Madagascar Penguenleri - The Penguins of Madagascar
Paylaş

Madagascar Penguenleri

The Penguins of Madagascar

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Madagascar Penguenleri
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Süper dedektif takımını oluşturan penguenler; Skipper, Kowalski, Rico ve Private gizli bir organizasyon kurar. Organizasyonun adı Kuzey Kanadı'dır. Görevleri ise Dr. Octavius Brine'nı bildiğimiz dünyayı yok etmeden durdurmaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Hepsi de ön numaralar adamlarım ya )

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Seslendirenler ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Madagascar Penguenleri filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Madagascar Penguenleri filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir