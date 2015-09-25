Madımak: Carina'nın Günlüğü
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Film, Sivas Katliamı’nın tek yabancı kurbanı Carina Cuanna’nın ve Madımak Oteli’ne kadar varan yolculuğunun hikâyesini Carina Cuanna’nın tuttuğu günlüklere bağlı kalınarak anlatıyor. Carina Cuanna, 1993 yılında Türk kadınının aile içi rolü ve çevre ile ilişkileri üzerine olan bitirme tezi için Hollanda’dan Türkiye’ye gelmiş ve 02 Temmuz’da Madımak Oteli’nde yanarak can vermişti.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Fena değildi, gittiğime pişman değilim. Bu filmle hayatını kaybedenlere daha yakın hissettim kendimi, filmin sonunda resimlerin geçişi bitene kadar çıkamadım salondan, çok acı bir olay ...
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İzledim we etkilendim tawsiye ederim saygıyla anıyorum Allah rahmet eylesin hepsini
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Filmin neden cinemaximumda olmadıgını anlamış değilim..
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Şiddetle tavsiye ederim çok güzel bir film
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Geç bile kalınmış bir film. Sabırsızlıkla bekliyorum. Acı ama gerçek (