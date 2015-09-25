Madımak: Carina'nın Günlüğü

Film, Sivas Katliamı’nın tek yabancı kurbanı Carina Cuanna’nın ve Madımak Oteli’ne kadar varan yolculuğunun hikâyesini Carina Cuanna’nın tuttuğu günlüklere bağlı kalınarak anlatıyor. Carina Cuanna, 1993 yılında Türk kadınının aile içi rolü ve çevre ile ilişkileri üzerine olan bitirme tezi için Hollanda’dan Türkiye’ye gelmiş ve 02 Temmuz’da Madımak Oteli’nde yanarak can vermişti.