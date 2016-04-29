Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye'de yaşayan kızkardeşi Marla'nın acil çağrısıyla İstanbul'a gelir. Hamile olan Marla, Olivia'nın geldiği gece kendi evinde karmaşık bir cinayete kurban gider. Polis, cinayetin, Marla'nın boşandığı eşi tarafından işlendiğini delilleriyle ortaya koymasına rağmen, Oliva; kız kardeşinin İstanbul'un başka semtinde, farklı bir kimlikle ikinci bir hayat sürdüğünü öğrenince, gazeteci refleksiyle araştırmalarını devam ettirir. Olivia, cinayete kurban giden kızkardeşi Marla'nın Türk arkadaşları Emir ve Suzan'ın yardımlarıyla aksiyon, gerilim ve korku dolu bir maceraya girişir.