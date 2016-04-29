Magi
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye'de yaşayan kızkardeşi Marla'nın acil çağrısıyla İstanbul'a gelir. Hamile olan Marla, Olivia'nın geldiği gece kendi evinde karmaşık bir cinayete kurban gider. Polis, cinayetin, Marla'nın boşandığı eşi tarafından işlendiğini delilleriyle ortaya koymasına rağmen, Oliva; kız kardeşinin İstanbul'un başka semtinde, farklı bir kimlikle ikinci bir hayat sürdüğünü öğrenince, gazeteci refleksiyle araştırmalarını devam ettirir. Olivia, cinayete kurban giden kızkardeşi Marla'nın Türk arkadaşları Emir ve Suzan'ın yardımlarıyla aksiyon, gerilim ve korku dolu bir maceraya girişir.
Galeri
Yorumlar
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Bence korku filmlerinde baya ilerleme kaydettik,bizdekilerde artık batı filmleri kadar ürkütücü, tebrikler hasan karacadağ
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Alt yazılı olsaydı belki biraz daha iyi olurdu ama dublaj yapınca film orada bitmiş bütün sahneleri önceden tahmin edebiliyorsunuz bir ara çıkarıp cep telefonumdan oyun bile oynadım daha ne diyeyim
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Efektleri berbat ama konusu güzel
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hasan karacadagin diger filmleri kadar basarili degil
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Bu tarz filmlerde Hasan Karacadağ be Alper Mestçi ustadır. Böyle filmler yapmayın diyen kör bahisçi ezbere konuşan arkadaşlar, yabancı korku filmlerindeki konu ne bizi ne şekilde korkutmayı amaçlıyor biraz bunlara bakın. Ya şeytan çıkarırlar ya zombi ya da paranormal olaylar... 3. Sınıf korku filmlerinde ise vahşet vardır. Can-ı gönülden tebrik ederim ki güzel ülkemin sineması be yetenekli yönetmenler umut veriyor. Başarılar daim olması dileği ile...