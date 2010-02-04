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Magic Lamp
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- IMDB Puanı : 2.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Augustine , Baiju , Sajjad Bright , Jayaram , Indrans , Khushboo , Janardanan , Kalabhavan Mani , Manka Mahesh , Meena devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :127 dk.
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