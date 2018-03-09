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Mahalle

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Mahalle
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Filmin Konusu

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Mahalle, aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarını konu ediniyor.

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