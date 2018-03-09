Sinema>Vizyondaki Filmler > Mahalle
Mahalle
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Mahalle, aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarını konu ediniyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.