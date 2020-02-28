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Mahallede Güzel Bir Gün

A Beautiful Day in the Neighborhood

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Mahallede Güzel Bir Gün
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Filmin Konusu

Mahallede Güzel Bir Gün, Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.

Galeri

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