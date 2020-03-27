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Mahalleden Arkadaşlar

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Mahalleden Arkadaşlar
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Filmin Konusu

2015 yılında yayımlanan "Mahalleden Arkadaşlar" kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda, kitabı da kaleme alan Selçuk Aydemir oturuyor. Filmin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul yer alıyor.

Galeri

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