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Mahalleden Arkadaşlar
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Filmin Konusu
2015 yılında yayımlanan "Mahalleden Arkadaşlar" kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda, kitabı da kaleme alan Selçuk Aydemir oturuyor. Filmin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul yer alıyor.
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