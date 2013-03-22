Mahmut ile Meryem
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Tarih
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Mart 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1500'lü yıllarda geçen, biri Han'ın oğlu diğeri Keşişin kızı olan, farklı dinlere mensup iki gencin efsaneye dönüşen destansı aşkını anlatan film gerçek aşkın nelere kadir olabileceğini gösterme hedefi taşıyor. Ne Mahmut'un hanedanı ne Meryem'in çevresi ikisinin beraber olmasına, bu aşkı doyasıya yaşamasına izin vermez. Ama Mahmut'u Meryem'den kolay kolay koparamayacağını anlayanlar çareyi kanlı çözümlerde bulur...
Galeri
Yorumlar
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Eva Dedova ve Aras Bulut'un birlikte oynaması ve ortaya harika bi duygusal flim çıkıyor.. Hele renk efenkleri muhteşem.. Çok güzel izlenecek bir flim..
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başroldeki kızı çok beğendim. konu normal bir aşk hikayesine göre çok farklı işlenmiş. zaten arasa söylenecek söz yok. çok başarılıydı
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gerçekten başarılı buldum. buradaki yorumları okuyunca da sevindim. bence de tavsiye edilecek bir film.
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bizim meteye bak neler neler yapıyo filmde. dövüş sahneleri çok iyi. tavsiye ediyorum.
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bence güzelce vakit geçirebileceğiniz bir film. destansı bir aşk hikayesi. aşk filmlerini sevenler için ideal