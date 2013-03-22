Mahmut ile Meryem

1500'lü yıllarda geçen, biri Han'ın oğlu diğeri Keşişin kızı olan, farklı dinlere mensup iki gencin efsaneye dönüşen destansı aşkını anlatan film gerçek aşkın nelere kadir olabileceğini gösterme hedefi taşıyor. Ne Mahmut'un hanedanı ne Meryem'in çevresi ikisinin beraber olmasına, bu aşkı doyasıya yaşamasına izin vermez. Ama Mahmut'u Meryem'den kolay kolay koparamayacağını anlayanlar çareyi kanlı çözümlerde bulur...