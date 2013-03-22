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Mahmut ile Meryem

0 kişi izlemiş. | 64 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mahmut ile Meryem
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1500'lü yıllarda geçen, biri Han'ın oğlu diğeri Keşişin kızı olan, farklı dinlere mensup iki gencin efsaneye dönüşen destansı aşkını anlatan film gerçek aşkın nelere kadir olabileceğini gösterme hedefi taşıyor. Ne Mahmut'un hanedanı ne Meryem'in çevresi ikisinin beraber olmasına, bu aşkı doyasıya yaşamasına izin vermez. Ama Mahmut'u Meryem'den kolay kolay koparamayacağını anlayanlar çareyi kanlı çözümlerde bulur...

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Yorumlar

  • Eva Dedova ve Aras Bulut'un birlikte oynaması ve ortaya harika bi duygusal flim çıkıyor.. Hele renk efenkleri muhteşem.. Çok güzel izlenecek bir flim..

  • başroldeki kızı çok beğendim. konu normal bir aşk hikayesine göre çok farklı işlenmiş. zaten arasa söylenecek söz yok. çok başarılıydı

  • gerçekten başarılı buldum. buradaki yorumları okuyunca da sevindim. bence de tavsiye edilecek bir film.

  • bizim meteye bak neler neler yapıyo filmde. dövüş sahneleri çok iyi. tavsiye ediyorum.

  • bence güzelce vakit geçirebileceğiniz bir film. destansı bir aşk hikayesi. aşk filmlerini sevenler için ideal

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Oyuncular ve ekip

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