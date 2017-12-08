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Maide'nin Altın Günü

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Fragmanlar


Maide'nin Altın Günü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Ölmeden önce izlenmesi gereken ilk 5 filme girer

  • Film çok acemi geldi bana. Sahneler çok yapay kalmış, Sıfır güldüm diyebilirim hatta yarıda çıkmayı bile düşündüm.

  • Ezgi molayi cok severim ama recep ivedik cakmasi bu film olmamis. Yine de emeginize saglik gittik izledik on uzerinden bes bile cok bence

  • Çakma Recep ivedik yapmış biz yarısında çıktık beş para etmez

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Oyuncular ve ekip

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