Maide'nin Altın Günü
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- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
Galeri
Yorumlar
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Ölmeden önce izlenmesi gereken ilk 5 filme girer
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Film çok acemi geldi bana. Sahneler çok yapay kalmış, Sıfır güldüm diyebilirim hatta yarıda çıkmayı bile düşündüm.
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Ezgi molayi cok severim ama recep ivedik cakmasi bu film olmamis. Yine de emeginize saglik gittik izledik on uzerinden bes bile cok bence
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Çakma Recep ivedik yapmış biz yarısında çıktık beş para etmez