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Sinema>Film Arşiv >  Malavita: Belalı Tanık - The Family
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Malavita: Belalı Tanık

The Family

2 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Malavita: Belalı Tanık
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kara mizah aksiyon filmi Malavita tanık koruma programıyla Fransa, Normandiya’ya taşınan ünlü bir mafya ailesi olan Manzoni’lerin hikayesini anlatıyor. Aile üyeleri yeni hayatlarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yaparken eski alışkanlıklardan vazgeçmek zor olduğu için işleri yine eski “aile” yöntemleriyle hallettiklerini fark ederler.

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Yorumlar

  • keyifle izlenebilecek bir film. usta aktör Robert de niro.... izlenir

  • filmde robert de nironun gününüz nasıl geçti diye sorduğu sahne süper:)

  • efsanevi yönetmen luc bessondan iyi bir kara mizah filmi. başrollerdeki usta isimlerle de birleşince film muhteşem bi seyirlik haline geliyor

  • gençkız rolündeki hatun çok soğuk. başka birini bulamamışlar mı, keşke o da ünlü bi oyuncu olsaymış çok daha iyi olurmuş

  • çok iyi film. robert de niro ve michelle pfeiffer döktürmüş tek kelimeyle

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Oyuncular ve ekip

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