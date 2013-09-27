Malavita: Belalı Tanık

Kara mizah aksiyon filmi Malavita tanık koruma programıyla Fransa, Normandiya’ya taşınan ünlü bir mafya ailesi olan Manzoni’lerin hikayesini anlatıyor. Aile üyeleri yeni hayatlarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yaparken eski alışkanlıklardan vazgeçmek zor olduğu için işleri yine eski “aile” yöntemleriyle hallettiklerini fark ederler.