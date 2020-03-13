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Malazgirt 1071
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Filmin Konusu
Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor.
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