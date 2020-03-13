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Malazgirt - Bizans'ın Kıyameti
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Filmin Konusu
Malazgirt1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor.
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