Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Malefiz - Maleficent
Paylaş

Malefiz

Maleficent

3 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Malefiz
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (22 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Siyah kanatlara sahip güzel bir kadın olan Malefiz, barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahiptir. Ta ki bir gün insanlardan oluşan istilacı bir ordu gelip, topraklarının düzeni tehdit edene kadar. İntikam hırsıyla dolan Malefiz, insanların kralıyla bir savaş verir ve kralın yeni doğan çocuğu Aurora’yı lanetler. Çocuk büyüdükçe Malefiz, Aurora’nın krallığa başarı getirecek ve Malefiz’in gerçek mutluluğunu sağlayacak olan anahtar olduğunu fark eder.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Filme nasıl bakmak olur??

  • zaten çok çirkin bir kadın filmi de çok berbat bişeye benziyo izlemeye değmez bence

  • bilim kurgu sevenler için çok güzel bence ben çok beğendim

  • Angelina yine muhtesemdi filmi izlettiren tek oyuncuydu

  • Angelina Jolie\' nin tek başına götürdüğü bir film.Senaryo çok zayıf bir kerede kötü karaktermiş gibi görünen kişi gerçekten bir kötülük yapsın sürekli haksızlığa uğramışda o hale gelmiş olmasın!!!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Malefiz filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Malefiz filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir