Malefiz
Maleficent
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Fantastik, Aile, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :30 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Siyah kanatlara sahip güzel bir kadın olan Malefiz, barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahiptir. Ta ki bir gün insanlardan oluşan istilacı bir ordu gelip, topraklarının düzeni tehdit edene kadar. İntikam hırsıyla dolan Malefiz, insanların kralıyla bir savaş verir ve kralın yeni doğan çocuğu Aurora’yı lanetler. Çocuk büyüdükçe Malefiz, Aurora’nın krallığa başarı getirecek ve Malefiz’in gerçek mutluluğunu sağlayacak olan anahtar olduğunu fark eder.
Galeri
Yorumlar
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Filme nasıl bakmak olur??
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zaten çok çirkin bir kadın filmi de çok berbat bişeye benziyo izlemeye değmez bence
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bilim kurgu sevenler için çok güzel bence ben çok beğendim
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Angelina yine muhtesemdi filmi izlettiren tek oyuncuydu
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Angelina Jolie\' nin tek başına götürdüğü bir film.Senaryo çok zayıf bir kerede kötü karaktermiş gibi görünen kişi gerçekten bir kötülük yapsın sürekli haksızlığa uğramışda o hale gelmiş olmasın!!!