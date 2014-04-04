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Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol
Mandela: Long Walk to Freedom
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Tarih
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İngiltere, Güney Afrika
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :141 dk.
Filmin Konusu
5 Aralık 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika´nın efsaneleşen özgürlük savunucusu Nelson Mandela´nın yaşamını kronolojik biçimde takip eden film, Mandela´nın bir taşra kasabasındaki çocukluğundan başlayarak, Güney Afrika´nın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk başkanı olmasına kadar geçen sürecini sinemaya taşıyor.
Galeri
Yorumlar
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Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum anlatılanlar konusuyla uyarlama bire bir örtüşüyor geçmişteki yaşanan ve gelecekteki yaşanacaklar da bire bir örtüşüyor gibi , herkesin izlemesini tavsiye ederim.Güney Afrikanın ilk Cumhur başkanı nın hayatı.
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Sabırsızlıkla bekliyorum. Kürtçe alt yazılı olmasını bizzat mandela istemiş
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