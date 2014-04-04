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Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol

Mandela: Long Walk to Freedom

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Fragmanlar


Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

5 Aralık 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika´nın efsaneleşen özgürlük savunucusu Nelson Mandela´nın yaşamını kronolojik biçimde takip eden film, Mandela´nın bir taşra kasabasındaki çocukluğundan başlayarak, Güney Afrika´nın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk başkanı olmasına kadar geçen sürecini sinemaya taşıyor.

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Yorumlar

  • Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum anlatılanlar konusuyla uyarlama bire bir örtüşüyor geçmişteki yaşanan ve gelecekteki yaşanacaklar da bire bir örtüşüyor gibi , herkesin izlemesini tavsiye ederim.Güney Afrikanın ilk Cumhur başkanı nın hayatı.

  • Sabırsızlıkla bekliyorum. Kürtçe alt yazılı olmasını bizzat mandela istemiş

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Oyuncular ve ekip

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