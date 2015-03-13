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Mandıra Filozofu: İstanbul
3 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Mart 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
Filmin Konusu
Bodrum’un Çökertme köyünde, bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali (Müfit Can Saçıntı), bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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eleştiri de ilk filmde ne izleyeceğimizi bilmiyorduk sürprizdi bizim için demişler anlaşılan eleştirmenlerin diziden haberi yoktu diziden alınmış karakterin aynen filmini yaptılar,kaliteli işlere yazık oluyor tabi sinemamıza da.
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Cidden yaa. Tuvalet sanhensinde bbitene kadar dışarı çıkasım geldi. Çok kötü orası çok. Bilgisayarıma indirdiğimde orasını kescem. Ama genel olarak çok güzel bir film
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Güzel
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Bu filmi hiç bir zaman unutmuycam
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İzlemedim izlemem de
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