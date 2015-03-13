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Mandıra Filozofu: İstanbul

3 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mandıra Filozofu: İstanbul
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (35 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bodrum’un Çökertme köyünde, bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali (Müfit Can Saçıntı), bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • eleştiri de ilk filmde ne izleyeceğimizi bilmiyorduk sürprizdi bizim için demişler anlaşılan eleştirmenlerin diziden haberi yoktu diziden alınmış karakterin aynen filmini yaptılar,kaliteli işlere yazık oluyor tabi sinemamıza da.

  • Cidden yaa. Tuvalet sanhensinde bbitene kadar dışarı çıkasım geldi. Çok kötü orası çok. Bilgisayarıma indirdiğimde orasını kescem. Ama genel olarak çok güzel bir film

  • Güzel

  • Bu filmi hiç bir zaman unutmuycam

  • İzlemedim izlemem de

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Oyuncular ve ekip

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