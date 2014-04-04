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Mandıra Filozofu

3 kişi izlemiş. | 177 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mandıra Filozofu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çökertme köyünde yaşayan, modern hayata sırtını çevirmiş olan Mustafaali günlerini kitap okuyarak geçirmektedir. Çalışmaya karşı olan Mustafaali her türlü yaşamsal ihtiyacı için doğanın ona verdiği nimetlerden faydalanır. Cavit ise İstanbul’da yaşayan zengin bir iş adamıdır. Cavit’in tek derdi çalışmak, kazanmak ve birikim yapmaktır. Mustafaali’nin Çökertme koyundaki arazisine butik otel yaptırmak isteyen Cavit’in hayatı, Mustafaali ile tanışınca altüst olur.

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Yorumlar

  • nasıya

  • çok güzel

  • guzel

  • Kesinlikle izleyiniz...

  • gidin püşman olmazsınız

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Oyuncular ve ekip

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