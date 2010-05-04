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Mang quan gui shou
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Tao Chiang , Tiger Yueng , Yan Tsan Tang , Siu Tien Yuen , Ke Ming Lin , Ting Gou Meng , Bruce Li , Meg Lam , Kei Mai , Mei Lien Chang
- Süre :92 dk.
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