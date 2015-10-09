Mantıksız Adam
Irrational Man
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Abe Lucas, son dönemlerde yaşamaktan zevk alamayan, duygusal olarak dibe vurmuş bir felsefe profesörüdür. Abe, yaptığı hiçbir şeyle fark yaratamadığına inanmaktadır. Hayatında yeni bir sayfa açmak için küçük bir kasabada ders vermeye başlar. Burada tanıştığı Rita Richards, aynı üniversitede hocalık yapan, mutsuz bir kadındır. Abe’den onu mutsuzluğunun en büyük kaynağı olan evliliğinden kurtarmasını istemektedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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İlginçti, sevdim...
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Hayattan sıkılmış bir felsefe hocasının kendisine bir heyecan bulursa birden hayatı değişir mi? ya da bulduğu şey gerçekten doğru şey mi? film kısa sizi sıkmıyor ve filmin çekildiği mekanlar da insanın içini rahatlatıyor...Canım sıkıldı bir film izleyeyim derseniz birebir
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guzel yapim