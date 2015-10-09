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Mantıksız Adam

Irrational Man

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Fragmanlar


Mantıksız Adam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Abe Lucas, son dönemlerde yaşamaktan zevk alamayan, duygusal olarak dibe vurmuş bir felsefe profesörüdür. Abe, yaptığı hiçbir şeyle fark yaratamadığına inanmaktadır. Hayatında yeni bir sayfa açmak için küçük bir kasabada ders vermeye başlar. Burada tanıştığı Rita Richards, aynı üniversitede hocalık yapan, mutsuz bir kadındır. Abe’den onu mutsuzluğunun en büyük kaynağı olan evliliğinden kurtarmasını istemektedir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • İlginçti, sevdim...

  • Hayattan sıkılmış bir felsefe hocasının kendisine bir heyecan bulursa birden hayatı değişir mi? ya da bulduğu şey gerçekten doğru şey mi? film kısa sizi sıkmıyor ve filmin çekildiği mekanlar da insanın içini rahatlatıyor...Canım sıkıldı bir film izleyeyim derseniz birebir

  • guzel yapim

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Oyuncular ve ekip

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