Manyak
Maniac
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :19 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Utangaç ve içine kapanık Frank, bir cansız manken dükkanının sahibidir. Karşı koyamadığı cinayet işleme isteğini içinde tutmaya çalışmaktadır. Sergisi için yardım istemeye gelen genç sanatçı Anna ile tanıştığı gün hayatı değişir. Dostlukları geliştikçe Frank, Anna’yı takıntı haline getirir ve öldürme açlığı tamamen kontrolden çıkar.
Galeri
Yorumlar
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çok kötü .. boşa zaman kaybı nasıl IMDB Puanı: 6.2 / 10 olabiliyor ilginç .. görsel gerçeklik yok denilecek kadar az..
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filmin nereye gittiğini anlıyosunuz ama olayların akışı çok iyi işlenmiş önemli olan da bu zaten
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bildik bi konu, gereksiz bi film, senaryo bulamıyolar mı artık acaba
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elijah wood gerçekten çok iyi bi oyuncu, bizdeki oyuncular gibi bi karaktere takılıp kalmadı, vizyonda çok yer bulmamış filmleri var ve gerçekten o filmlerde de çok farklı karakterleri canlandırıyo. bu filmde tamamen farklı. onun oyunculuğu için izlemeyi düşünüyorum