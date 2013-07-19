Utangaç ve içine kapanık Frank, bir cansız manken dükkanının sahibidir. Karşı koyamadığı cinayet işleme isteğini içinde tutmaya çalışmaktadır. Sergisi için yardım istemeye gelen genç sanatçı Anna ile tanıştığı gün hayatı değişir. Dostlukları geliştikçe Frank, Anna’yı takıntı haline getirir ve öldürme açlığı tamamen kontrolden çıkar.