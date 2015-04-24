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Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2
The Second Best Exotic Marigold Hotel
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :24 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Marigold Oteli’nde Hayatımın Tatili 2 filmi hayatlarının ikinci baharını yaşayan kişilerin, yaşamlarını ve ilişkilerini saygı ve sevgilerini sürdürerek nasıl devam ettirdiklerini anlatıyor. Bu nadir, neşeli, saygı ve sevgiyle dolu film hayatın onu bırakmadığınız sürece, 60 ya da 70 yaşlarında bile sizi şaşırtmayı bırakmadığını anlatıyor.
Filmin Eleştrisi
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