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Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2

The Second Best Exotic Marigold Hotel

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Fragmanlar


Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Marigold Oteli’nde Hayatımın Tatili 2 filmi hayatlarının ikinci baharını yaşayan kişilerin, yaşamlarını ve ilişkilerini saygı ve sevgilerini sürdürerek nasıl devam ettirdiklerini anlatıyor. Bu nadir, neşeli, saygı ve sevgiyle dolu film hayatın onu bırakmadığınız sürece, 60 ya da 70 yaşlarında bile sizi şaşırtmayı bırakmadığını anlatıyor.


Filmin Eleştrisi




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