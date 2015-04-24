Marigold Oteli’nde Hayatımın Tatili 2 filmi hayatlarının ikinci baharını yaşayan kişilerin, yaşamlarını ve ilişkilerini saygı ve sevgilerini sürdürerek nasıl devam ettirdiklerini anlatıyor. Bu nadir, neşeli, saygı ve sevgiyle dolu film hayatın onu bırakmadığınız sürece, 60 ya da 70 yaşlarında bile sizi şaşırtmayı bırakmadığını anlatıyor.