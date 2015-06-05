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Marnie Oradayken

Omoide no Mani (When Marnie was There)

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Fragmanlar


Marnie Oradayken
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7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yazın şehirdeki bir yetimhaneden Hokkaido’da deniz kenarındaki ıssız bir köye gönderilen Anna, günlerini bataklığın içindeki terk edilmiş eski büyük binada geçirmeyi hayal eder. Anna, kendisini olduğu gibi kabul edecek iyi bir arkadaşla karşılaşamayacağını düşünür ama bu köyde tanıştığı Marnie, onu haksız çıkartır. İkisi kısa sürede kaynaşıp çok iyi arkadaş olurlar.


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