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Marnie Oradayken
Omoide no Mani (When Marnie was There)
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yazın şehirdeki bir yetimhaneden Hokkaido’da deniz kenarındaki ıssız bir köye gönderilen Anna, günlerini bataklığın içindeki terk edilmiş eski büyük binada geçirmeyi hayal eder. Anna, kendisini olduğu gibi kabul edecek iyi bir arkadaşla karşılaşamayacağını düşünür ama bu köyde tanıştığı Marnie, onu haksız çıkartır. İkisi kısa sürede kaynaşıp çok iyi arkadaş olurlar.
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