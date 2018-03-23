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Martı
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :23 Mart 2018
Filmin Konusu
İzmir'de bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup ve karısı Mediha'nın sıkıcı hayatlarının, çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza ve karısı Nurgül'ün görünürde eğlenceli olan hayatları ile dar ve boğucu bir mekanda buluşmasını, bu buluşma sonrasında da karakterlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını ve
kendileriyle yüzleşmeleri konulu bir filmdir.
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