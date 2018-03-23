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Martı

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Martı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :23 Mart 2018

 

Filmin Konusu

İzmir'de bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup ve karısı Mediha'nın sıkıcı hayatlarının, çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza ve karısı Nurgül'ün görünürde eğlenceli olan hayatları ile dar ve boğucu bir mekanda buluşmasını, bu buluşma sonrasında da karakterlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını ve

kendileriyle yüzleşmeleri konulu bir filmdir.

Galeri

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