İzmir'de bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup ve karısı Mediha'nın sıkıcı hayatlarının, çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza ve karısı Nurgül'ün görünürde eğlenceli olan hayatları ile dar ve boğucu bir mekanda buluşmasını, bu buluşma sonrasında da karakterlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını ve

kendileriyle yüzleşmeleri konulu bir filmdir.