İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren bir adam olan Martıların Efendisi'nin (MEF), uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF'nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır.