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Martıların Efendisi

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Martıların Efendisi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren bir adam olan Martıların Efendisi'nin (MEF), uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF'nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Gittim izledim Muhammet söyledim gibi berbat berbat

  • Oarik_1979 yorum yapman gereksiz olmuş izlemedem konuyorsun nasıl önyargılı olduğun belli bence hiç konuşma

  • İzleyen varsa yorum yazabilir mi?

  • yerli bir çöp filim daha bırakın bu işleri artık !

  • ben izlemeden berbat diyorum berbattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

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Oyuncular ve ekip

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