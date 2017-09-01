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Marvel's Inhumans
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :1 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dizi olarak ekranlara gelmeden önce Inhumans, ilk iki bölümüyle IMAX olarak sinema salonlarında seyirciyle buluşuyor.
Galeri
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