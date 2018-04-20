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Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık
Masha i Medved (2018)
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :20 Nisan 2018
Filmin Konusu
Animasyon türünde yapım Maşa isimli küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli ayı Mişka'nın maceralarını anlatmaya devam ediyor.
Galeri
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