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Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık

Masha i Medved (2018)

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Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!
  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :20 Nisan 2018

 

Filmin Konusu

Animasyon türünde yapım Maşa isimli küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli ayı Mişka'nın maceralarını anlatmaya devam ediyor.

Galeri

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