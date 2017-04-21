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Maşa ve Koca Ayı
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- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Çocuklar için özel yapılan ve ilk kez 'İnteraktif' sinema deneyimi yaşatacak olan filmde Doğukan Manço ve Aydilge yer alıyor.
Projede sesleriyle değil,direkt yer alıyorlar.Ayrıca filmde seyirceye birçok sürpriz hazırladılar.Bu arada Doğukan Manço babası Barış Manço'nun ''Ayı'' şarkısını yeniden aranje etti.
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