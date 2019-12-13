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Masallar Diyarı

The Lunnis and The Great Fairy Tales Adventures

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Masallar Diyarı
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Masallar Diyarı, Mar adındaki genç bir kızın, içerisinde dünyanın tüm masallarını içeren sihirli bir kitabı kurtarmak için sevimli dostları ile birlikte atıldığı macerayı konu ediyor.

Galeri

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