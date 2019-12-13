Sinema>Film Arşiv > Masallar Diyarı - The Lunnis and The Great Fairy Tales Adventures
Masallar Diyarı
The Lunnis and The Great Fairy Tales Adventures
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Masallar Diyarı, Mar adındaki genç bir kızın, içerisinde dünyanın tüm masallarını içeren sihirli bir kitabı kurtarmak için sevimli dostları ile birlikte atıldığı macerayı konu ediyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.