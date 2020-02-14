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Masallardan Geriye Kalan

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Masallardan Geriye Kalan
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Filmin Konusu

Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor.

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