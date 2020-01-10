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Matthias ve Maxime

Matthias et Maxime

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Matthias ve Maxime
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Matt & Max, Québec’te yaşayan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Filmde, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara odaklanılıyor.

Galeri

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