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Mavi Bisiklet

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Mavi Bisiklet
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ali (13), annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Boş zamanlarında bir lastikçide çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için annesine vermekte; bahşiş̧ olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir. Fakat cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi çiftliğin kâhyası Salim'dir.
Ali'nin platonik aşkı Elif çocukların oyuyla seçilmiş̧ okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir.
Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır.

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