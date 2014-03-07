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Mavi Dalga

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Fragmanlar


Mavi Dalga
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Antalya Film Festivali‘nde En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Mavi Dalga'nın konusu şöyle: Yaz boyunca görüşemeyen Deniz ve arkadaşlarının birbirlerine anlatacakları çok şey vardır. Son sınıftaki erkeklerin boyu ansızın uzamış, yeni albümler piyasaya çıkmış, Balıkesir’e doğalgaz gelmiştir. Ama aynı zamanda hiçbir şey değişmemiştir sanki. Anne babaları iş güç derdindeyken, Deniz ve arkadaşlarının üniversite tercihi konusunda kafaları hala karışıktır. Günlük hayatın rutin telaşı içinde bir yandan gelecek planları yapar bir yandan da ergenliklerinin en çetrefil dönemini yaşarlar. Kaya’yla yakınlaşıyor olsa da Deniz’in aklı hala rehberlik hocası Fırat’tadır. Arkadaşlarına bunun “her zamanki gibi bir şey” olmadığını kanıtlamak ister. Hem arkadaşlarının gelecek tasarılarından, hem de anne babasının mevcut durumlarından farklı bir hayatı arzular Deniz. Kimsenin bilmediği bir şarkı, umutsuz bir aşk, yalnızlık... İstanbul yerine Ankara, fen yerine sosyal bilimler… Başka bir dünya ama neresi?

Galeri

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Yorumlar

  • mutlaka izlenmesi gereken bir film. günümüz gençliğinini iç dünyalarını bilmek isteyenler için...

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Oyuncular ve ekip

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