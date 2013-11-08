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Mavi En Sıcak Renktir
La vie d'Adèle
0 kişi izlemiş. | 53 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Cinselliğe çekincesiz yaklaşımı ve gerçekçiliğiyle sansür ve sanat tartışmalarına yol açan Mavi En Sıcak Renktir, biri henüz lise öğrencisi diğeri ise mavi saçlı bir sanatçı olan iki genç kızın yıllara yayılan birliktelikleri üzerinden yaşamı ve aşkı sorguluyor. Film 2013 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazandı.
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Yorumlar
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seyretmeye değer kaliteli bir yapıt...
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oyuncuların çok başarılı olduğu söyleniyor. film çok iddialıymış. fragmandanda anlaşılıyo zaten. imdb puanı çok iyi
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bu filmin o kadar çok haberi yapıldı ki. ii bi gişe yapabilir bence.
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cannes film festivalinde büyük ödülü kazanmasının yanında çok olumlu eleştiriler de almış bir film. mutlaka izlenmesi gerekir.
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