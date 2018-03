Bir yanda başarılı, zengin bir doktor… Herkese tepeden bakıyor. Kendisi gibi doktor olan ama tam tersine sevecen, kendisine karşı son derece anlayışlı, insan sevgisiyle dolu kocasına dahi mesafeli, her yerde ve her şeyde mükemmeli arayan, ulaşılması zor bir kadın… Diğer yanda, bir taksi şoförü… Maço… Küfürbaz… Kahveyi, meyhaneyi seven, zor durumdaki müşterisini bile yolun ortasında arabasından atabilen, kadınlara düşkün, mahallelinin yaka silktiği bir adam… Yağmurlu ama tuhaf şekilde mavi bir gecede işte bu iki insanın ruhları çakışır. Bu iki insan için doğru yolu bulmanın tek çaresi kalmıştır… Yaşayarak öğrenmek. Hem de trajikomik bir şekilde…