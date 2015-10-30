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Mavi Gece

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Fragmanlar


Mavi Gece
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir yanda başarılı, zengin bir doktor… Herkese tepeden bakıyor. Kendisi gibi doktor olan ama tam tersine sevecen, kendisine karşı son derece anlayışlı, insan sevgisiyle dolu kocasına dahi mesafeli, her yerde ve her şeyde mükemmeli arayan, ulaşılması zor bir kadın… Diğer yanda, bir taksi şoförü… Maço… Küfürbaz… Kahveyi, meyhaneyi seven, zor durumdaki müşterisini bile yolun ortasında arabasından atabilen, kadınlara düşkün, mahallelinin yaka silktiği bir adam… Yağmurlu ama tuhaf şekilde mavi bir gecede işte bu iki insanın ruhları çakışır. Bu iki insan için doğru yolu bulmanın tek çaresi kalmıştır… Yaşayarak öğrenmek. Hem de trajikomik bir şekilde…


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • gittigime degmedi ( cok kotu

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Oyuncular ve ekip

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