Mavi Ring
Mavi ring
- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :87 dk.
Filmin Konusu
Kentli, orta sınıf, mazbut bir aile ortamında yetişmiş olan Doktor Pınar, Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktadır. Doktor Pınar, bir gece yarısı, çalıştığı hastanenin başhekimliğinin resmi yazısı ile kendisini bir hapishanenin toplu sevkinde görevli bulur. Katıldığı sevk, açlık grevinde bir ayını doldurmuş olan politik mahkumların kanlı bir operasyonla teslim alınıp, toplu halde başka bir kente sürgün edilmesidir. Şiddet dolu bu yolculuk, Pınar'ın; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacaktır.
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Yorumlar
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Nazmi Kırık varsa bu flim izlenir
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"Şiddet dolu bu yolculuk, Pınar'ın; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacaktır." bu cümle yetti zaten. kesinlikle izlememiz gerekir...
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bizim göremediğimiz yerlerde neler oluyor? zor bi film olduğu belli.