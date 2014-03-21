Kentli, orta sınıf, mazbut bir aile ortamında yetişmiş olan Doktor Pınar, Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktadır. Doktor Pınar, bir gece yarısı, çalıştığı hastanenin başhekimliğinin resmi yazısı ile kendisini bir hapishanenin toplu sevkinde görevli bulur. Katıldığı sevk, açlık grevinde bir ayını doldurmuş olan politik mahkumların kanlı bir operasyonla teslim alınıp, toplu halde başka bir kente sürgün edilmesidir. Şiddet dolu bu yolculuk, Pınar'ın; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacaktır.