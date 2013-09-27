Mavi Yasemin
Blue Jasmine
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Hayatı paramparça olan Jasmine’in (Cate Blanchett), zengin bir iş adamı olan Hal (Alec Baldwin) ile evliliği de dahil olmak üzere hiçbir işi yolunda gitmemiş, üstüne tüm parasını da kaybetmiştir. Zarif ve sosyetik bir New York’lu olan Jasmine her şeye baştan başlamaya karar verince San Francisco’da mütevazı bir hayatı olan kardeşi Ginger (Sally Hawkins)’ın yanına taşınır.
Galeri
Yorumlar
-
keşke filmin adını çevirmeyip blue jasmine diye bıraksalarmış. mavi yasemin ne yaa
-
cate blanchett filmi almış götürmüş. hakkını vermek lazım. filmin senaryosu da çok başarılı. mutlaka izlenmesi gereken bi film bu
-
filmin ilk başlarındaki zenginlik ve ihtişam ne güzel anlatılmış. izlemeye bile gerek yok fotoğraflardan bile yansıyo. ardından gelen sefalet de çok iyi anlatılmış tabi
-
woody allen filmlerini sevenleri anlamıyorum. çok sıkıcı. zorluyorum kendimi sonunu getiremiyorum bi türlü. ama bu film diğerlerinden biraz daha farklı gibi
-
muhteşem bir 'düşüş' hikayesi. sosyetenin içinden kenar mahalleye uzanan bir öykü. izlemek için sabırsızlanıyorum. cate blancheet müthiş bir oyunculuk sergilemiş yazıyor bütün eleştirmenler. zaten fragmandan gördüğümüz kadarıyla biz de oscar kokusu almaya başladık