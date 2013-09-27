Mavi Yasemin

Hayatı paramparça olan Jasmine’in (Cate Blanchett), zengin bir iş adamı olan Hal (Alec Baldwin) ile evliliği de dahil olmak üzere hiçbir işi yolunda gitmemiş, üstüne tüm parasını da kaybetmiştir. Zarif ve sosyetik bir New York’lu olan Jasmine her şeye baştan başlamaya karar verince San Francisco’da mütevazı bir hayatı olan kardeşi Ginger (Sally Hawkins)’ın yanına taşınır.