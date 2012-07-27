Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk

Max Maceraları: Kralın Doğuşu filmiyle başlayan Aslan Max ve dostlarının heyecan dolu macerası ikinci filmle devam ediyor. Max, son güç kristalini ele geçirmemesi için Gölgelerin Efendisi ile ezeli mücadelesini sürdürüyor. Fakat bu sefer Max ve arkadaşlarının karşısına Gölge Yarasaları ve Gölge Örümcek de çıkıyor. Sonsuzluk ormanından gizemli adaya uzandıkları zorlu ve macera dolu bir yolculuk sonucu, son güç kristalinin bulunduğu Buzlar Diyarı’na varıyorlar. Ama son güç kristali maalesef Gölgelerin Efendisi’nin eline geçiyor. Şimdi Aslan Krallığı’nın kurtuluşu gerçekten tehlikede...