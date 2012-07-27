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Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk

Max 2

2 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Max Maceraları: Kralın Doğuşu filmiyle başlayan Aslan Max ve dostlarının heyecan dolu macerası ikinci filmle devam ediyor. Max, son güç kristalini ele geçirmemesi için Gölgelerin Efendisi ile ezeli mücadelesini sürdürüyor. Fakat bu sefer Max ve arkadaşlarının karşısına Gölge Yarasaları ve Gölge Örümcek de çıkıyor. Sonsuzluk ormanından gizemli adaya uzandıkları zorlu ve macera dolu bir yolculuk sonucu, son güç kristalinin bulunduğu Buzlar Diyarı’na varıyorlar. Ama son güç kristali maalesef Gölgelerin Efendisi’nin eline geçiyor. Şimdi Aslan Krallığı’nın kurtuluşu gerçekten tehlikede...

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Yorumlar

  • bu film dünyanın en güzel filimlerinden beyler :D :D :D : D

  • animasyonları severim bu da fena değil gibi..

  • yihuu Aslan Max 2, hemen gitmeliyim. Evet ilki hasılat rekorları kırdı James Cameron falan hikaye arkadaşlar Aslan Max 1 numara. Bu nedir ya, ilkini kimse izlemedi bi de ikincisi çıkıyor. Çocuk filmi diycem ama Aslan Max niye çocuk filmi yapıyor, ona mı kaldı? Pixar falan battı sanırım.

  • ilk filme gelemedim ama buna gelmeyi düşünüyorum..

  • sabıslıkla bekliyorum gidmeyi düşnüyorum

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