Max Maceraları 3: Dinoterra

Gölgelerin Efendisi, Aslan Max’ın kristalleri ele geçirmesini engelledikten sonra, bu kez çok daha güçlü olan Dinozor kristallerinin varlığını öğrenerek geri döner. Gölgelerin Efendisi bu kristalleri kötü niyetleri için kullanmak üzere ele geçirmeyi planlamaktadır. Oysa kristalleri ele geçirmesi olduça zor olacaktır çünkü bu kristaller yalnızca Dinozorların ait olduğu tarih öncesi çağda vardır.