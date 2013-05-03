Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Max Maceraları 3: Dinoterra
Paylaş

Max Maceraları 3: Dinoterra

0 kişi izlemiş. | 30 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Max Maceraları 3: Dinoterra
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Gölgelerin Efendisi, Aslan Max’ın kristalleri ele geçirmesini engelledikten sonra, bu kez çok daha güçlü olan Dinozor kristallerinin varlığını öğrenerek geri döner. Gölgelerin Efendisi bu kristalleri kötü niyetleri için kullanmak üzere ele geçirmeyi planlamaktadır. Oysa kristalleri ele geçirmesi olduça zor olacaktır çünkü bu kristaller yalnızca Dinozorların ait olduğu tarih öncesi çağda vardır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • büyüklerin izlemek isteyeceği tarzda bi animasyon değil. kayıp balık nemo hala vizyonda mı?

  • anne babalar için kurtarıcı bi film olucak kesinlikle

  • haftanın tek animasyonu. ama daha çok çocuklara hitap eden türden.

  • seslendirmede yekta kopan var!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Max Maceraları 3: Dinoterra filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Max Maceraları 3: Dinoterra filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir