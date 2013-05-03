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Max Maceraları 3: Dinoterra
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Gölgelerin Efendisi, Aslan Max’ın kristalleri ele geçirmesini engelledikten sonra, bu kez çok daha güçlü olan Dinozor kristallerinin varlığını öğrenerek geri döner. Gölgelerin Efendisi bu kristalleri kötü niyetleri için kullanmak üzere ele geçirmeyi planlamaktadır. Oysa kristalleri ele geçirmesi olduça zor olacaktır çünkü bu kristaller yalnızca Dinozorların ait olduğu tarih öncesi çağda vardır.
Galeri
Yorumlar
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büyüklerin izlemek isteyeceği tarzda bi animasyon değil. kayıp balık nemo hala vizyonda mı?
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anne babalar için kurtarıcı bi film olucak kesinlikle
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haftanın tek animasyonu. ama daha çok çocuklara hitap eden türden.
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seslendirmede yekta kopan var!
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