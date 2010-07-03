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Max Manus: Man of WarMax Manus
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi, Tarih
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Almanya, Norveç, Danimarka
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :118 dk.
- Dağıtıcı :B&T Film, Miso Film, Roenbergfilm
- Resmi Sitesi : Official site [uk]
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