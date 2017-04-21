Genç Max McGrath, dünya dışı ultralink Steel ile bağ kurarak Max Steel'i oluşturur. Ortaya çıkardıkları inanılmaz gücü dünyayı korumaya ve daha iyi bir yer hâline getirmeye çalışan ikilinin karşısına baş etmesi zor bir düşman çıkacaktır.