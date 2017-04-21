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Max Steel
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Nisan 2017
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Filmin Konusu
Genç Max McGrath, dünya dışı ultralink Steel ile bağ kurarak Max Steel'i oluşturur. Ortaya çıkardıkları inanılmaz gücü dünyayı korumaya ve daha iyi bir yer hâline getirmeye çalışan ikilinin karşısına baş etmesi zor bir düşman çıkacaktır.
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