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Max Steel

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Fragmanlar


Max Steel
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç Max McGrath, dünya dışı ultralink Steel ile bağ kurarak Max Steel'i oluşturur. Ortaya çıkardıkları inanılmaz gücü dünyayı korumaya ve daha iyi bir yer hâline getirmeye çalışan ikilinin karşısına baş etmesi zor bir düşman çıkacaktır.

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