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Mayın

Mine

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Mayın
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Afrika'daki bir biriminde keskin nişancı olan Mike Stevens, başarısız olunan bir suikast girişiminin ardından arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçarken milyonlarca kara mayınıyla kaplı bir bölgeye girer. Arkadaşı dikkatsizliği sonucu ölürken Mike da bir mayına bastığını son anda fark eder. Ayağını kaldırması halinde havaya uçacaktır ve kendisine destek verebilecek en yakın birliğin gelmesine 52 saat vardır. Mike tüm yeteneklerini, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını ortaya koymak, çölün zorlu koşullarında ayakta kalmak zorundadır.

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