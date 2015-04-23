Maymun Prens

2 milyon yıl önce maymun kralın tek kolunu kullanamayan ikiz oğullarından biri olarak dünyayagelen Eduard, kendisinden güçlü olan küçük kardeşinin kralın varisi seçilmesiyle krallıktan bebekken uzaklaştırılır. Ormanda iyi kalpli başka bir maymunun onu bulması ile Eduard’ın zorlu yaşammücadelesi başlar.