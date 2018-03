Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Serinin ilk filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ın (Rise of the Planet of the Apes) 10 sene sonrasına gidiyoruz. Karşımızda Caesar’ın liderlik ettiği, evrim geçirmiş, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar topluluğu var. 10 sene önce yayılan ölümcül bir virüs salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşiyorlar. Dünyanın “kuralları koyan türü” olmak için maymunlar ve insanlar arasında büyük bir savaş başlıyor.