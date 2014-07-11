Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
Dawn of the Planet of the Apes
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Serinin ilk filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ın (Rise of the Planet of the Apes) 10 sene sonrasına gidiyoruz. Karşımızda Caesar’ın liderlik ettiği, evrim geçirmiş, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar topluluğu var. 10 sene önce yayılan ölümcül bir virüs salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşiyorlar. Dünyanın “kuralları koyan türü” olmak için maymunlar ve insanlar arasında büyük bir savaş başlıyor.
Galeri
Yorumlar
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yazacak bisey yokki sjsjakjs D
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Film çok süper değil vasat üstü 1 film
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ilk filmi izlemistim...james yok gary varr...bu adama bayilirim...bu amcam icin izlicem yoksa devam filmlerinden hiçbir zmn beklentim yüksek olmadi...dvm filmlerinden terminator 2 cok iyiydi...sonuc evde projeksiyonla izlemeyi düşünüyorum sahsen )gary icin...
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İlk filmi gibi kaliteli, çok iyi bir film. Görüntü ve senaryo gayet başarılı.
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İlkine gore daha guzel olmasini dilerdim ama idare eder bir film. Zaten vizyonda adam Gibi film de yok, zaman kaybi olmaz guzel film yani. Kotu demiyorum sadece birinci filmle bag kopmus 10 uzerinden 6.5 bence