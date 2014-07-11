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Sinema>Film Arşiv >  Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti - Dawn of the Planet of the Apes
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Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Dawn of the Planet of the Apes

2 kişi izlemiş. | 61 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Serinin ilk filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ın (Rise of the Planet of the Apes) 10 sene sonrasına gidiyoruz. Karşımızda Caesar’ın liderlik ettiği, evrim geçirmiş, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar topluluğu var. 10 sene önce yayılan ölümcül bir virüs salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşiyorlar. Dünyanın “kuralları koyan türü” olmak için maymunlar ve insanlar arasında büyük bir savaş başlıyor.

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Yorumlar

  • yazacak bisey yokki sjsjakjs D

  • Film çok süper değil vasat üstü 1 film

  • ilk filmi izlemistim...james yok gary varr...bu adama bayilirim...bu amcam icin izlicem yoksa devam filmlerinden hiçbir zmn beklentim yüksek olmadi...dvm filmlerinden terminator 2 cok iyiydi...sonuc evde projeksiyonla izlemeyi düşünüyorum sahsen )gary icin...

  • İlk filmi gibi kaliteli, çok iyi bir film. Görüntü ve senaryo gayet başarılı.

  • İlkine gore daha guzel olmasini dilerdim ama idare eder bir film. Zaten vizyonda adam Gibi film de yok, zaman kaybi olmaz guzel film yani. Kotu demiyorum sadece birinci filmle bag kopmus 10 uzerinden 6.5 bence

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Oyuncular ve ekip

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