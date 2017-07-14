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Maymunlar Cehennemi: Savaş
War for the Planet of the Apes
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
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Filmin Konusu
Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.
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