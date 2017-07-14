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Sinema>Film Arşiv >  Maymunlar Cehennemi: Savaş - War for the Planet of the Apes
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Maymunlar Cehennemi: Savaş

War for the Planet of the Apes

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Maymunlar Cehennemi: Savaş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

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Yorumlar
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