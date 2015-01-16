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Mazlum Kuzey

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Fragmanlar


Mazlum Kuzey
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 3.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Mazlum, Esenler civarında yaşayan, yetersiz müzik bilgisine rağmen pavyonda şarkıcılık yapan biridir. Her gece koltuğunun altında 90´larda yaptırdığı kendi afişiyle mekana gelir. Bu afiş elinde kalan son afiş olduğundan gözü gibi bakar, kulübün panosuna kendisi asar. Sahne arkasından kendi anonsunu kendisi yapar. İçinde son derece naif bir kişiliğe sahip olmasına rağmen dışarıdan bakıldığında kurnaz, çapkın ve fevri bir karaktere sahiptir. En büyük hayali bir gün albüm çıkarıp kendisini ve kardeşi kadar sevdiği can yoldaşı Tıfıl´ı içinde bulundukları zor şartlardan kurtarmaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • böyle filmlere \'\'izledik çok kötüydü\'\' yazılması bile içler açısı

  • Çok güzel ve çok komik

  • Sadece küfürle güldürmeye çalışan bir film...

  • Hayatımda ızledıgım en berbat dilm

  • 5 para etmez

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Oyuncular ve ekip

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