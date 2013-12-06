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Mc Dandik

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Fragmanlar


Mc Dandik
  • IMDB Puanı : 2.6 / 10
  • Filmin Puanı : 4.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Doğduğu gün kaderi belirlenmiş olan öksüz ve yetim Dandik, zorluklarla dolu bir hayatın içinde iyilik ve dürüstlükle aşkının peşinden koşarken hayatın engellerini aşmaya çalışır. Yıllar önce kaybettiği çocukluk aşkı Aslı’yı tesadüfen yeniden bulan Dandik, en yakın arkadaşı Fiko ile birlikte ayakta durmaya çalışırken bir yandan da sevdiğiyle mutlu bir hayat kurmanın yollarını arar.

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Yorumlar

  • fragmanı bi izleyin güzel aslında

  • raga oktay senarist yönetmen olmuş hadi hayırlısı

  • biraz önyargılıydım aslında ama komik gibi

  • bi film icin ilginç bi isim seçmişler: dandik

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Oyuncular ve ekip

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