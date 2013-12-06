Doğduğu gün kaderi belirlenmiş olan öksüz ve yetim Dandik, zorluklarla dolu bir hayatın içinde iyilik ve dürüstlükle aşkının peşinden koşarken hayatın engellerini aşmaya çalışır. Yıllar önce kaybettiği çocukluk aşkı Aslı’yı tesadüfen yeniden bulan Dandik, en yakın arkadaşı Fiko ile birlikte ayakta durmaya çalışırken bir yandan da sevdiğiyle mutlu bir hayat kurmanın yollarını arar.