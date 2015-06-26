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McFarland
McFarland, USA
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Spor
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :129 dk.
Filmin Konusu
Deneyimli bir koç olan Jim White, hayatında bir süredir bazı problemlerle mücadele etmektedir. Yaşadığı birtakım talihsiz olaylardan dolayı California'nın en fakir bölgelerinden olan McFarland'a yerleşir. Jim White burada, genç lise öğrencilerinin spora olan yatkınlıklarını keşfeder ve onların saklı kalmış potansiyelini ortaya çıkartmak ister. Gençleri bir yarışmaya hazırlayan White, onlara hayatlarının fırsatını da sunacaktır.
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