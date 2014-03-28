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Meddah
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Aziz, eskiden çok meşhur bir tiyatro oyuncusuyken şimdilerde yardımlarla yaşamaya çalışan yaşlı bir adamdır. Arada sırada meddahlıktan kazandığı üç beş kuruş parayla ancak otel parasını karşılamaktadır. Aziz, geçmişinde yaptığı bir hata yüzünden çektiği vicdan azabını dindirmek üzere son bir yolculuğa çıkar. Turne ekibi ile çıktığı bu yolculuğun gerçek sebebini kimse bilmemektedir.
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Yorumlar
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etkileyici..
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